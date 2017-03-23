Чорновол вже не виступає за необхідність е-декларування для представників ЗМІ

Народний депутат від "Народного фронту" Тетяна Чорновол вже не виступає за необхідність е-декларування для засновників та редакторів ЗМІ. Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час розгляду у Верховній Раді законопроекту про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (№ 6172).

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"Я прошу підтримати всі мої правки", - сказала депутат і додала, що просить зобов'язати подавати декларації кандидатів у депутати всіх рівнів; членів наглядових рад державних банків, державних підприємств; членів громадських рад при громадських структурах.

"Зауважу: діяльність цих осіб має корупційний ризик. Тому я прошу підтримати подання цими категоріями е-декларацій", - сказала Чорновол.

Крім того, вона наголосила на необхідності подання декларацій "антикорупціонерами", які "отримують цільові кошти на реалізацію антикорупційної державної політики".

"Я прошу виключити з цього переліку наступну категорію - це ЗМІ. Логіка тут дуже проста: у нас є прекрасний законопроект, який ми повинні пропрацювати і ухвалити, - це про прозорість медіавласності. Там це розписано куди більш чітко й охоплює куди більш ширше коло... А попередні категорії - надзвичайно потрібно, щоб вони подавали е-декларації, тому що їхня діяльність має корупційні ризики", - сказала парламентар.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту ухвалити в цілому президентський законопроект № 6172 про внесення зміни до статті 3 закону "Про запобігання корупції".

Під час обговорення народний депутат від "Народного фронту" Тетяна Чорновол запропонувала встановити у законопроекті, аби електронні декларації подавали, зокрема і головні редактори та засновники ЗМІ.

На засіданні Антикорупційного комітету виникла колізія з поправкою щодо е-декларування доходів представниками ЗМІ - члени комітету не підтримали цю поправку і не включили до проекту пропозицій.

«Але в кінці, під час обговорення... взяли і проголосували за поправку, яка регламентує, як вони мають подавати (декларації - УНІАН). Не те, що вони мають подавати, а процедуру", - сказав голова комітету Єгор Соболєв. Він констатував, що "ми не маємо жодного шансу змусити подавати декларації, але в результаті маємо проголосовану поправу, яка описує процедуру".

Під час обговорення зазначалось, що законопроект №6172 має стосуватися, як це і передбачалося, лише деяких категорій військовослужбовців. Водночас було зазначено, що правки з ініціативами Чорновол буде винесено на розсуд парламенту.

Сьогодні, 23 березня, Соболєв у коментарі УНІАН заявив, що влада хоче тиснути на ЗМІ через введення декларування майна та доходів головних редакторів.

За його словами, ухвалення поправки, яку Чорновол щодо введення декларування майна та доходів головних редакторів ЗМІ і громадських діячів, - це додатковий спосіб репресій, це будуть додаткові "гачки" для редакторів ЗМІ для тиску на них.

Соболєв наголосив, що введення таких норм дасть змогу “ув'язнювати журналістів за внесення ними неточних даних в декларації". Він додав, що "Агенція із запобігання корупції - під контролем влади”, тому, на його думку, розслідуватися будуть не декларації депутатів та чиновників, а саме журналістів, тоді як спочатку чиновники “мають відповісти за свої декларації".

Соболєв підкреслив, що він закликатиме Верховну Раду не підтримувати поправку щодо введення декларування журналістами та громадськими діячами.