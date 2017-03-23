Ар'єв про вбивство Вороненкова у Києві: Кремль попереджає, що плата за свободу - смерть

13:03, 23 березня 2017
Політика
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Народний депутат вважає, що зухвале вбивство у центрі Києва - попередження Москви всім незгодним росіянам.

"Вбивством Вороненкова Кремль хоче попередити всіх росіян: плата за свободу - смерть", - написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Володимир Ар'єв.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, у центрі Києва в результаті стрілянини було вбито колишнього депутата Державної думи РФ Вороненкова та поранено ще двох осіб.

У поліції вбивство розглядають як замовне.

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Новина в сюжеті: Вбивство екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова у Києві
Теги: #Київ#Кремль