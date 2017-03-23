У центрі Києва вбито екс-депутата Держдуми Вороненкова

12:35, 23 березня 2017
Інциденти
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У центрі Києва сталася перестрілка, убитий колишній депутат Держдуми Вороненков, який восени минулого року виїхав з Росії, а в грудні отримав українське громадянство.

У центрі Києва сталась перестрілка, вбито колишнього депутата Держдуми РФ та поранено ще двох осіб.

Як повідомляє УНІАН, про це в ефірі телеканалу "112 України" повідомив начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко.

На уточнювальне запитання ведучого, чи може він підтвердити інформацію про те, що вбитим є екс-депутат Держдуми Денис Вороненков, Крищенко відповів: "Так. Я можу це підтвердити".

"Вже встановлена особа вбитого. Це російський політик. Колишній депутат Держдуми Російської Федерації", - сказав Крищенко.

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Як передає кореспондент УНІАН, у свою чергу, голова Служби безпеки України Василь Грицак на прес-конференції на прохання прокоментувати інформацію, що біля "Прем'єр-палацу" внаслідок стрілянини двоє людей загинули і чи має відношення ця стрілянина до якоїсь спецоперації, відповів: "Я можу сказати лише те, що в мене немає даних, що це була якась спецоперація. Попередні дані, які є у мене, в крайньому разі Служба безпеки такої спецоперації не проводила. У районі "Прем'єр-палацу" дійсно є, на жаль, і загиблі, і поранені".

"Там зараз працюють слідчо-оперативні групи Національної поліції та Служби безпеки", - додав він.

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© twitter.com/radiosvoboda, ТСН, facebook.com/dtp.kiev.ua
© twitter.com/radiosvoboda, ТСН, facebook.com/dtp.kiev.ua
© twitter.com/radiosvoboda, ТСН, facebook.com/dtp.kiev.ua
© twitter.com/radiosvoboda, ТСН, facebook.com/dtp.kiev.ua
© twitter.com/radiosvoboda, ТСН, facebook.com/dtp.kiev.ua
© twitter.com/radiosvoboda, ТСН, facebook.com/dtp.kiev.ua
© twitter.com/radiosvoboda, ТСН, facebook.com/dtp.kiev.ua
© twitter.com/radiosvoboda, ТСН, facebook.com/dtp.kiev.ua
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© twitter.com/radiosvoboda, ТСН, facebook.com/dtp.kiev.ua
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Теги: #депутат#вбивство#Держдума