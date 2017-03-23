У поліції вбивство екс-депутата Держдуми Вороненкова розглядають як замовне
13:05, 23 березня 2017Політика
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Поліція назвала першу версію вбивства колишнього депутата Держдуми Вороненкова.
У поліції говорять про замовне вбивство Вороненкова / facebook.com/dtp.kiev.ua
Наразі вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова поліція розглядає як замовне.
Як повідомляє УНІАН, про це в ефірі телеканалу "112 України" повідомив начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко.
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"Замовне. Це перша версія, яка на теперішній час розглядається, враховуючи особистість потерпілого", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, у центрі Києва в результаті стрілянини було вбито колишнього депутата Державної думи РФ Вороненкова та поранено ще двох осіб.
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