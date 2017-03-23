У поліції вбивство екс-депутата Держдуми Вороненкова розглядають як замовне

Наразі вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова поліція розглядає як замовне.

Як повідомляє УНІАН, про це в ефірі телеканалу "112 України" повідомив начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко.

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"Замовне. Це перша версія, яка на теперішній час розглядається, враховуючи особистість потерпілого", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, у центрі Києва в результаті стрілянини було вбито колишнього депутата Державної думи РФ Вороненкова та поранено ще двох осіб.