У Держдумі вже міркують про причини вбивства Вороненкова і заявляють про непричетність РФ

Російська сторона нібито не причетна до загибелі колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова в центрі Києва. Таку точку зору висловив заступник голови комітету нижньої палати парламенту з оборони Юрій Швиткін, пише Lenta.ru.

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На його думку, можна розглядати три версії вбивства екс-парламентарія. «Можливо, це пов'язано з бізнесом, він ним займався. Можливо, з питаннями внутрішньоелітної боротьби в Україні», — сказав Швиткін. Він також не виключив, що «спрацювали націоналісти».

Нагадаємо, у центрі Києва сталася перестрілка, убитий колишній депутат Держдуми РФ і поранені ще дві людини.