Луценко назвав дві версії вбивства Вороненкова

"На даний момент маємо дві версії… ", - заявив на брифінгу голова ГПУ Юрій Луценко.

"Депутат Вороненков працював у Федеральній службі протидії наркотикам та контрабанді. Він був дуже відомий за гучною справою “Три кити”, яку розслідував його підрозділ. В ході своєї діяльності було виявлено, що контрабанда в магазин “Три кити” є лише частиною великої контрабанди, якою займається ФСБ. За наслідком цього розслідування було звільнено декілька десятків генералів ФСБ, і, зокрема, людина, яка пізніше обіймала посаду в службі безпеки “Роснефти”, якою керує Сєчин (Ігор Сєчин – УНІАН) - особа, наближена до президента Росії. Тому провідними версіями є як версія вбивства по справі Януковича, так і версія щодо контрабанди з боку ФСБ під прикриттям президента Росії”, - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, в центрі Києва в результаті стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков, який отримав українське громадянство, був убитий, його охоронець та кілер дістали поранення.

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Вороненков кілька місяців тому переїхав в Україну разом з дружиною, також екс-депутатом нижньої палати російського парламенту Марією Максаковою. Слідчий комітет РФ пред'явив йому заочне обвинувачення і оголосив у федеральний розшук. Вороненкову заочно інкримінували організацію особливо великого шахрайства - рейдерське захоплення у 2011 році будівлі в центрі Москви. Кримінальну справу стосовно Вороненкова було порушено в жовтні 2011 року.

В інтерв'ю одному з українських ЗМІ Вороненков порівняв Росію з нацистською Німеччиною і назвав помилкою окупацію Криму.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав Вороненкова важливим свідком у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.