Став перебіжчиком, не пройшовши до Держдуми: ким був убитий у Києві Вороненков

Сьогодні, 23 березня, у центрі Києва був убитий колишній депутат від КПРФ Денис Вороненков.

Як пише ТСН, колишній військовий Вороненков на своїй депутатській посаді найбільше запам'ятався гучними скандалами, підозрами з боку правоохоронців і своїм особистим життям. Його підозрювали у шахрайстві, рейдерському захопленні і навіть організації вбивства.

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У грудні 2011 року Вороненков став депутатом Держдуми від КПРФ і членом комітету з безпеки і протидії корупції.

У грудні 2014 року СК РФ направив до Держдуми матеріали про позбавлення Вороненкова депутатської недоторканності. Проти нього було відкрито кримінальну справу щодо рейдерського захоплення будівлі у центрі Москви.

Згідно з матеріалами справи, Вороненков підшукав покупця для будинку, за що отримав "винагороду" у розмірі 100 тисяч доларів.

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Також серед "досягнень" члена думського комітету з протидії корупції Вороненкова можна назвати заробіток у 2,5 мільйона рублів, 5 квартир загальною площею 1088 м2, 2 гаражі, дача на 887 м2 з нежитловим приміщенням 189 м2. Також у борця з корупцією є свій автопарк елітних автомобілів, який зробив його об'єктом розслідування Олексія Навального.

Незабаром всі скандали навколо депутата, на час, затихли і вже у березні 2015 року у Нижній палаті відбулося перше в історії весілля представників з різних фракцій: Вороненков розписався з депутатом-єдиноросом, оперною співачкою Марією Максаковою.

6 квітня 2015 СК РФ знову направив до Генпрокуратури документи для вирішення питання про внесення до Держдуми подання про позбавлення Дениса Вороненкова недоторканності і дачі згоди на притягнення його як обвинуваченого. Проте, спікер Держдуми Сергій Наришкін (його близький знайомий, який співав на весіллі Вороненкова і Максакової) заявив, що стосовно Вороненкова "будь-яких документів до Державної думи від Генеральної прокуратури не надходило". Справу знову закрили.

На виборах до Держдуми у вересні 2016 року ні Вороненков, ні Максакова не пройшли у партійні списки.

Вороненков та його дружина голосували за приєднання Криму і введення російських військ до України, а також за низку інших законів проти України. Він неодноразово підтримував політику Кремля і Володимира Путіна. Але його риторика різко змінилася після переслідування СК і непроходження на сьоме скликання Держдуми.

Пізніше в інтерв'ю ТСН.ua екс-депутат Вороненков пояснив свій голос за анексію Криму погрозами: "Чим загрожувало мені відкрите голосування проти, ну, говорили так, що 50 метрів від "Думи" не встигнеш дійти. Я був би посаджений у в'язницю за надуманими підставами, моя сім'я була б знищена", - стверджував він.