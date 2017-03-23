У Росії питання про визнання "ДНР" і "ЛНР" не стоїть - Гризлов

У Росії заявили, що питання про визнання «ЛНР» і «ДНР» не стоїть взагалі. Про це заявив член Радбезу РФ та голова Вищої ради партії «Единая Россия» Борис Гризлов, пише ТАСС.

При цьому він також заявив, що визнання «паспортів ЛНР і ДНР» тимчасове.

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"Характер визнання паспортів ЛНР і ДНР теж тимчасовий, офіційно скажу як є - до виконання Мінських угод. Тобто це правильний крок, але дипломатичний. В даний момент, скажімо так, питання про визнання ДНР і ЛНР не стоїть. Ми намагаємося працювати по Мінських угодах ", - сказав Гризлов.

Нагадаємо, люди з паспортами "ДНР" і "ЛНР" в Росії прирівняні до громадян України й кожні 90 днів зобов'язані залишати РФ. Але російська влада не стала надавати мешканцям так званих республік спрощений порядок перебування на території країни.

Для громадян, які отримали "паспорти" невизнаних "ДНР" і "ЛНР", діють ті ж міграційні правила, що й для громадян України. Вони можуть перебувати на території Росії, не маючи дозволу на проживання, не більше 90 днів поспіль, після чого мають на 90 днів залишити країну.