У Росії паспорти "ДНР" і "ЛНР" прирівняли до українських - ЗМІ

Люди з паспортами "ДНР" і "ЛНР" в Росії прирівняні до громадян України й кожні 90 днів зобов'язані залишати РФ. Але російська влада не стала надавати мешканцям так званих республік спрощений порядок перебування на території країни, передає РБК.

Для громадян, які отримали "паспорти" невизнаних "ДНР" і "ЛНР", діють ті ж міграційні правила, що й для громадян України. Вони можуть перебувати на території Росії, не маючи дозволу на проживання, не більше 90 днів поспіль, після чого мають на 90 днів залишити країну. Про це виданню розповіли два співрозмовники в Держдумі, а також підтвердив представник міграційного управління МВС, член Ради з прав людини при президенті (РПЛ) і "чиновник "ЛНР".

У середині березня це питання обговорювалося на зустрічі представників думського комітету у справах СНД й представників правоохоронних органів, повідомив РБК один з депутатів. "Ми з подивом дізналися, що жителі "ДНР" і "ЛНР" повинні кожні 90 днів виїжджати. Люди про це не знали", — поскаржився співрозмовник видання.

Інший співрозмовник видання у парламенті нагадує про те, що в указі Путіна йдеться про жителів ОРДЛО, а отже, на них повинні поширюватися ті самі правила, що й на українців. "Указ був підписаний, а підзаконні акти відомства не виробили ще", — додав він, нагадуючи, що й російські банки не одразу стали обслуговувати за "паспортами" невизнаних республік.

Заступник керівника управління з питань міграції ГУ МВС Володимир Іванов підтвердив РБК, що Росія вважає власників "паспортів" "ЛНР" і "ДНР" "все одно іноземцями, громадянами України". "Вони приїжджають, перебувають тут 90 днів, потім на такий же строк повинні виїхати", — уточнив він.

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При цьому на офіційний запит РБК про те, якими документами регулюється перебування власників "паспортів" "ДНР" і "ЛНР" у Росії, в МВС на момент виходу матеріалу не відповіли.

Крім того, вихідці з ОРДЛО дійсно сприймаються російськими органами влади як українські громадяни, підтвердив виданню голова комісії РПЛ з міграційної політики Євген Бобров.

Втім, як сказав виданню військовослужбовець "ДНР" Олександр Жучковський, на практиці при проходженні кордону власники паспортів "республік" не заповнюють міграційну карту.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії "документів", "виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах".

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації та порушенням міжнародного права.