У Лукашенка розповіли про розмову з Порошенком: говорили про Донбас

Під час телефонної розмови президента Білорусі Олександра Лукашенка з президентом України Петром Порошенком було обговорено процес мирного врегулювання військового конфлікту на Донбасі.

Про це повідомили в прес-службі білоруського президента.

"Розглянуто тематику взаємодії на міжнародних майданчиках, а також миротворчий процес в Україні та сприяння з боку білоруської сторони для якнайшвидшого розв'язання конфлікту", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні у прес-службі Порошенка заявили, що сторони домовилися активізувати двосторонній політичний діалог на всіх рівнях.

«Президенти підкреслили важливість повної реалізації домовленостей, досягнутих під час засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торгово-економічного співробітництва, яке відбулося наприкінці минулого року», - йдеться в повідомленні прес-служби українського президента.