Журналісти вирахували "професійних" кнопкодавів у Раді (відео)

Знімальна група програми «Схеми» два тижні спостерігала за народними депутатами у залі Верховної Ради. Одна з камер безперервно фіксувала все, що відбувається під куполом парламенту, як розповідається у відповідному матеріалі "Радіо свобода".

Журналісти зазначають, щоб розпочати засідання парламенту, потрібна присутність хоча б 226 депутатів – мінімальної більшості. З’ясувалося, що кількість депутатів на табло – це часто кількість не фізично присутніх народних депутатів, а кількість їхніх карток у залі.

24 лютого табло у парламенті показало присутність 322 депутатів, але зала при цьому напівпорожня.

Знімальна група програми порахувала, що насправді під час реєстрації присутніх депутатів менше від 226 – заледве набереться 140. А це мало б означати неможливість розпочинати роботу парламенту, поки не зберуться на роботу решта їхніх колег.

Журналісти пояснили, як відбувається «парламентське диво», назвавши головних «карткових асистентів» партій.

За всю фракцію Радикальної партії картки розставляє Олексій Ленський, колишній помічник лідера цієї політсили Олега Ляшка.

«Було засідання фракції. Хто перший зайшов у зал – той і пішов, взяв картки та повставляв», – відповідає він. Однак ухилився від відповіді на запитання про законність таких дій.

«Картковим асистентом» депутатської групи «Партії «Відродження», яку очолює Віталій Хомутиннік, схоже, виступає Артем Ільюк.

За депутата Олексія Порошенка, сина президента України, картку в гніздо вставляє депутат Іван Мельничук.

У «Блоці Петра Порошенка» відразу декілька людей розставляють картки для голосування за своїх колег.

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Це чемпіон світу з пауерліфтингу Ігор Побер, а також це Юрій Соловей. Він обраний депутатом вперше. «Ви знайшли найгіршого депутата чи що? У мене один із найкращих показників по голосуванню – 80 відсотків», – виправдовується він і каже, що лише зараз дізнався про таку норму регламенту, тож обіцяє надалі «уникати таких речей».

Депутат від БПП Олександр Бакуменко теж розставляє чужі картки.

Депутат Вадим Івченко розкладає картки за депутатів фракції «Батьківщина».

Загалом, після двотижневого відеоспостереження за роботою депутатів у Верховній Раді,«Схеми» підтвердили численні випадки неперсонального голосування, голосування картками тих депутатів, які перебувають у відрядженні, повідомляється у розслідуванні.

Також виявлено, що інформація, яка оголошується головою Верховної Ради про кількість присутніх народних депутатів на початку засідання, часто не відповідає дійсності, що може вводити громадян в оману. Крім того, така інформація покращує статистику відвідуваності депутатів, яка насправді може бути суттєво нижчою.