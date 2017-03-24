ВР сьогодні заслухає представників уряду і розгляне лише один законопроект (наживо)

Сьогодні Верховна Рада після традиційної для п’ятниці Години запитань до уряду планує розглянути лише один законопроект.

Як передає кореспондент УНІАН, порядком денним роботи парламенту передбачено, що після Години запитань до уряду будуть оголошені депутатські запити.

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Після цього у першому читанні депутати планують розглянути законопроект про внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування сфери фізичної культури і спорту).

Розгляд інших законодавчих ініціатив сьогоднішнім порядком денним не передбачено.

З 13.00 депутати мають виступати з парламентської трибуни з різних питань.