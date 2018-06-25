Привіт від Януковича, або Кредит, який поставив Україну на межу дефолту

Про те, що доля України, без перебільшення, опинилася в руках однієї людини - екс-міністра фінансів, а нині очільника представництва корпорації Morgan Stanley Ігоря Мітюкова, заявила прем`єр Юлія Тимошенко в інтерв`ю "Дзеркалу тижня". Вимога банку достроково повернути кредит Укравтодору, виданий під державні гарантії , може призвести до дефолту країни. Це один бік медалі. Є й інший: наводячи тінь на поважний іноземний банк, глава уряду ризикує не дочекатися потоку інвестицій, на який вона так розраховує у нелегкі для України часи...

Повідомлення про цю несподівану позику з`явилося дрібний шрифтом на сьомій шпальті «Урядового кур`єра» 16 жовтня 2007 року – «Державна служба автомобільних доріг провела закупівлі банківських послуг з надання кредиту Укравтодору в обсязі до 4 700 000 тис. гривень за процедурою закупівлі в одного учасника банку Морган Стенлі & Ко. Інтернешнл піелсі (як адміністративний агент) та його афілійованої особи банку Morgan Stanley Bank International (як кредитор)…У результаті міжнародних переговорів днями укладено кредитний догорів під державні гарантії стосовно надання кредиту на суму 465 млн. дол. США. Укладення договору погоджене розпорядженням уряду від 22 серпня 2007 р. за №670-р»…)

(КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 22 серпня 2007 р. N 670-р Київ Про залучення у 2007 році Укравтодором іноземного кредиту для будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування 1. Відповідно до статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ) погодитися з пропозицією Укравтодору щодо укладення з "Морган Стенлі Банк Інтернешнл Лімітед" як кредитором та "Морган Стенлі & Ко. Інтернешнл піелсі" як адміністративним агентом договору про залучення під державні гарантії кредиту в сумі 465 млн. доларів США для будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування. 2. Схвалити проект Гарантійної угоди між Кабінетом Міністрів України та компанією "Морган Стенлі & Ко. Інтернешнл піелсі" щодо виконання зобов`язань за договором, зазначеним у пункті 1 цього розпорядження. Уповноважити Першого віце-прем`єр-міністра України, Міністра фінансів Азарова Миколу Яновича підписати зазначену Гарантійну угоду, дозволивши вносити в разі потреби до її проекту зміни, що не мають принципового характеру. Прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ)

За місяць, 26.09.2007 року, урядом Януковича було схвалене ще одне розпорядження за № 802-р «Про додаткове залучення у 2007 році Укравтодором іноземного кредиту для будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування», яким цій державній корпорації було надано дозвіл на додаткове запозичення від Морган Стенлі «під державні гарантії кредиту в сумі 465 млн. доларів США або іншій сумі, еквівалентній 2351,750 млн. гривень за офіційним курсом, установленим Національним банком України на день укладення договору, для будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування».

За ці кошти, як зазначається у вищезгаданому повідомленні урядової газети, мали будуватися та реконструюватися дороги на дільницях Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка, Київ – Харків-Довжанський, Київ-Ковель-Ягодин та інші, включаючи, звісно, найкоштовніший довгобуд, що поглинув мільярди гривень, - Київ-Одеса.

Таким чином, загальна сума запозичення склала 930 млн доларів США, і відтоді достеменних та достовірних звітів про те, як використовуються ці кошти не надходило. Будівництво та реконструкція доріг – найрентабельніша галузь з точки зору приховування коштів (може конкурувати хіба що із бізнесом на смітті) і їх закопування в асфальт, в прямому і переносному розумінні цього слова. Тому і доступ до цих фінансових потоків є найзаповітнішою мрією чиновника, що і було продемонстровано самовисуванцем-регіоналом, котрий обійняв посаду голови «Київавтодору».

Окрім напрямів використання 930-мільйонного кредиту, поставало ще одне запитання – за який рахунок Укравтодор його обслуговуватиме і за чий кошт виплачуватиме основну суму? У світі існує давно апробована схема оплати кредитів, виданих на будівництво доріг, – за рахунок плати за проїзд такими шляхами. В Україні в найближче десятиріччя такий варіант неможливий. Тому вихід один – Укравтодор буде розраховуватися за цей кредит за рахунок коштів бюджету, і він це здійснює зростаючими темпами

Довідка УНІАН: якщо в 2007 році зобов`язання Державної служби автомобільних доріг України перед кредиторами (не лише Морган Стенлі) становили 9 відсотків тодішніх бюджетних асигнувань (993 млн грн), то вже в 2008-му ця частка зросла до15 відсотків (1 млрд 304 млн грн). У 2009-му року має бути погашено вже 2 млрд 252 грн (16 відсотків).

Зробити цьогоріч це буде вкрай важко, оскільки асигнування, прописані в бюджеті – 14 млрд 809 млн – є нереалістичними. Можна наважитися на попередній висновок: на обслуговування і погашення боргу піде щонайменше ¼ цьогорічних асигнувань, що,образно кажучи, означатиме - один квартал Укравтодор тільки тим і займатиметься, що сплачуватиме борги.

Це у найкращому випадку – якщо кредитор не зажадає виплатити цей кредит достроково, що нині відбувається. Перша інформація про такі наміриМорган Стенлі поширилася в пресі минулорічного листопада, коли було процитовано один із пунктів договору (і нині конфіденційного) між кредитором і позичальником – перегляд упродовж одного року суверенного рейтингу на два пункти є підставою для кредитора порушити питання про дострокове погашення кредиту.

Диму без вогню не буває, що підтвердила прем`єр у своєму інтерв`ю «Дзеркалу тижня» (дослівно – на сайті газети). Тимошенко охарактеризувала кредит як відверто корупційний і висловила припущення, що до його розбазарювання можуть бути причетні теперішні і колишні високопосадовці держави, а сама вимога дострокового погашення кредиту може бути інспірована планами оголосити Україні дефолт.

УНІАН не вдалося отримати коментар в українському представництві Морган Стенлі з приводу висловленої прем`єр-міністром України гіпотези щодо участі цієї фінансової установи в організації для України дефолту, то ж про реакцію провідного західного банку (одного із небагатьох гігантів такого масштабу, що встояв в цій кризі) можна лише здогадуватися. Як правило, привселюдні звинувачення західних банків з такою репутацією, як у Морган Стенлі, у сприянні корупційним діянням непоміченими не залишаються, а якщо на них публічно і не реагують, то роблять далекосяжні відповідні висновки. До речі - минулого літа Ю.В. висловила скепсис з приводу експертизи одного із рейтингових агенств, що знизило рейтинг України, однак подальший перебіг подій в економіці лише (на жаль!) підтвердив правоту прогнозів західних аналітиків.

Та й в чому відмінність між урядовими гарантіями, що надавалися Укравтодору в 2007 році урядом Януковича, та в 2008-09 роках – урядом Тимошенко? (на 800 млн грн та на 37 млрд (!) грн – відповідно, у бюджетах на 2008 та 2009 рік). Чому західні кредитори мають вірити, що урядові гарантії Тимошенко більш чесні та прозорі, аніж урядові гарантії Януковича, адже для них в будь-якому разі – це гарантії уряду України, хто б його не очолював? Надаються ці гарантії не під чесне слово Януковича-Азарова чи Тимошенко-Турчинова, а під зобов`язання в будь-якому разі розрахуватися за ними нашими коштами - коштами платників податків.

Цікаво, що в тому є інтерв`ю кількома абзацами нижче голова уряду, сподіваючись на реалізацію в Україні сотень інфрастуктурних об`єктів, сподівається, що ці плани справдяться наступним чином: «…інвестори приходять або зі своїми грошима на цікавий для них об’єкт, або, якщо це дороги, тунелі, мости чи метро, вони приходять зі своїми будівельними потужностями, і уряд своїми грошима гарантує їм повернення впродовж десяти років тих коштів, які вони вкладуть у будівництво об’єктів із залученням української робочої сили і підрядчиків».

Досвід попередників – того ж Морган Стенлі – мав би примусити цих потенційних інвесторів тричі подумати, перш ніж інвестувати в країну, де кредиторів можуть звинувачувати у штучному роздмухуванні дефолту.

Станіслав Голубенко