У Білорусі зник опозиційний лідер і один з організаторів несанкціонованого мітингу на "День волі" Микола Статкевич. У заході він участі не брав і де він наразі перебуває невідомо. Про це пише "Белсат".

Зазначається, що перед акцією протягом декількох днів Статкевич не ночував вдома, щоб уникнути превентивного затримання, але подавав дружині "умовні сигнали" про те, що з ним все добре. Останній такий сигнал Марина Адамович отримала в четвер. Жінка збирається звертатися в усі силові структури з запитами про долю чоловіка.

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При цьому телеканал СТВ раніше передав новину про затримання водія Статкевича, у якого нібито знайшли кілька десятків "коктейлів Молотова". Автори сюжету підводили до того, що чоловік готував їх для акції на День Волі.

Окрім цього, іншого опозиціонера Володимира Некляєва білоруські правоохоронці зняли із потяга в Бресті та заарештували. Відтак, Масові протести в Мінську в День волі відбулися без лідерів-опозиціонерів.

Як повідомляв УНІАН, спецпідрозділ ОМОН приїхав до мінського офісу правозахисного центру «Вясна». Були затримані майже 60 осіб, серед них активісти, які довгий час проживають в Україні й займаються правозахисною та журналістською діяльністю, - Паліна Бродік, Ян Авсєюшкін, Євгенія Андреюк. Їх відвезли до РВВС.

У попередні дні в різних містах Білорусі було заарештовано близько 300 осіб як в адміністративних, так і у кримінальних справах. В Києві біля Посольства Білорусі в Україні відбудеться акція солідарності із затриманими білоруськими активістами. Також сьогодні в Мінську кілька сотень людей взяли участь в акції з нагоди Дня Волі, незважаючи на перешкоди з боку правоохоронців.