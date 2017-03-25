У Білорусі на акціях до Дня Волі масово затримують активістів і журналістів (фото, відео)

В Білорусі 25 березня, відзначають День Волі. 99 років тому була проголошена Білоруська Народна Республіка. Свято не відзначається на офіційному рівні. Опозиція планувала акції протесту, дозволу на ходу в Мінську міська влада не дала. Про це повідомляє TUT.BY.

Як повідомляє Радіо Свобода, проходять затримання правозахисників і журналістів.

Повідомляється про затримання кореспондентів ВВС, редактора "Комсомольської правди в Білорусі", журналістів телеканалу «Белсат».

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Крім того, в мінський офіс правозахисного центру «Вясна» увірвалися співробітники ОМОН і затримали 57 чоловік правозахисників і журналістів. В офісі проводиться обшук.

Також повідомляється про затримання на вулицях активістів опозиційних білоруських партій і рухів.

Раніше сьогодні стало відомо про затримання опозиційного лідера, екс-кандидата в президенти Білорусі Володимира Некляєва.