У Києві пройшла акція на підтримку протестів у Білорусі (фото)

У Києві під посольством Білорусі в неділю, 26 березня, пройшла акція в підтримку Дня Волі в Білорусі і проти затримань людей у Мінську.

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Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

На акцію зібралося більше 50 осіб. Люди тримали в руках плакати з написами "Живе Білорусь", "За нашу і вашу свободу", "Лукашенко – головний дармоїд".

Як повідомляв УНІАН, у Мінську кілька десятків людей вийшли сьогодні на Жовтневу площу, щоб висловити солідарність із затриманими напередодні учасниками протесту.

Люди вимагали відставки президента Олександра Лукашенка і уряду, свободи затриманим напередодні. До місця проведення мітингу силовики підігнали два автозаки і забрали близько 20-ти протестувальників. Також на підходах до Жовтневої площі затримали як мінімум 12 осіб. На площі залишилися тільки омонівці і журналісти, яких не чіпають.

У Мінську опозиція намагалася 25 березня провести святкування Дня Волі, але до заздалегідь оголошеного місця збору поряд з Національною академією наук змогли потрапити в основному журналісти. Потенційних учасників акції зупиняли кордони міліції.

Після цього близько тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська з іншого місця, але незабаром були зупинені міліцією, відбулися масові затримання.