"Нормандська четвірка" продовжує підготовку "дорожньої карти" виконання "Мінську" – АП

Про це заявив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв в інтерв'ю газеті «Сегодня».

«Процес підготовки «дорожньої карти» триває. Дискусії в «нормандському форматі» ніколи не припинялися. Вони відбуваються на різних рівнях – на рівні експертів, політдиректорів, дипломатичних радників міністрів», - сказав він.

За словами Єлісєева, дуже важливо, що в рамках «нормандського формату» відбувається активне обговорення шляхів імплементації Мінських угод і ключових питань у сфері безпеки, які повинні бути виконані російською стороною.

«Хоч би як кому цього хотілося, але Мінські домовленості продовжують залишатися основою для врегулювання ситуації на Донбасі і відновлення суверенітету і територіальної цілісності України», - переконаний заступник глави АП.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з тим, що Мінські угоди практично не визначають послідовності виконання їх пунктів, лідери держав «нормандського формату» – України, Німеччини, Франції й РФ домовилися на зустрічі в Берліні 19 жовтня 2016 року, що очільники МЗС цих країн підготують «дорожню карту» з погодження цієї послідовності виконання пунктів Мінських угод.

Підготовка мала завершитися до кінця листопада 2016 року, але 29 листопада міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками переговорів керівників МЗС країн «нормандського формату» заявив, що дискусія про «дорожню карту» виконання Мінських угод була короткою, тому що російська сторона не погоджується на ключові пріоритети України. Він сказав, що угоди про виведення російських військ немає, і що Україна наполягає на озброєній поліцейській місії.