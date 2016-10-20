Порошенко: "Дорожня карта" виконання Мінських угод поверне український суверенітет на окупований Донбас

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сьогодні в Брюсселі.

«Україна за останній рік сплачує величезну ціну за те, що Мінські угоди порушуються з боку Росії, це сотні українських солдатів ти цивільних, які вбиваються російськими окупаційними силами. Якщо ми підтримаємо «дорожню карту» (виконання Мінських угод – УНІАН) практичними діями кожен день, то це нам надасть можливість досягти прогресу для того, щоби повернути український суверенітет на окуповані території», – заявив Порошенко.

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«Я думаю, що унікальна солідарність ЄС, американських, канадських партнерів, усього світу демонструє ще одну причину для оптимізму щодо впровадження Мінських угод», – резюмував президент.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня лідери країн «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція та Росія) затвердили німецькі та французькі пропозиції щодо основи «дорожньої карти» виконання Мінських угод. «Українська пропозиція була спочатку підтримана нашими німецькими та французькими партнерами та на сьогоднішній день німецькі та французькі пропозиції щодо основи «дорожньої карти» були затверджені «нормандським форматом», - заявив Порошенко на прес-конференції за результатами переговорів.