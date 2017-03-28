СБУ перевіряє інформацію про візит прес-секретаря Путіна в окупований Луганськ

Служба безпеки України перевіряє інформацію про візит прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова в окупований Луганськ.

Про це в коментарі УНІАН заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

«Ми поки цю інформацію не коментуємо, із відкритих джерел ми знаємо про нібито відвідування окупованого Луганська прес-секретарем глави сусідньої країни. Цю інформацію ми перевіряємо», - сказав він.

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Як відомо, сьогодні ЗМІ поширили інформацію, що 27 березня в Луганськ таємно прибув прес-секретар Путіна Пєсков.

Мета візиту невідома. Одна з можливих версій – ймовірна зміна керівництва «ЛНР».

Раніше координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук повідомив, що на окупованій території Луганської області ватажки «ЛНР» почали конфіденційне обговорення зміни «керівництва республіки». Це - перший крок до визнання Росією «республіки» з перспективою подальшого входження до складу РФ.