До Луганська таємно прибув прес-секретар Путіна - ЗМІ
09:37, 28 березня 2017Війна
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Мета візиту Пєскова в Луганськ невідома.
Дмитро Пєсков / REUTERS
27 березня в Луганськ таємно прибув прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Про це повідомило джерело в одній зі спецслужб України, передає "ОстроВ".
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Мета візиту невідома. Одна з можливих версій – ймовірна зміна керівництва "ЛНР".
Раніше координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук повідомив, що на окупованій території Луганської області ватажки "ЛНР" почали конфіденційне обговорення зміни "керівництва республіки". Це - перший крок до визнання Росією "республіки" з перспективою подальшого входження до складу РФ.
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