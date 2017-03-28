До Луганська таємно прибув прес-секретар Путіна - ЗМІ

27 березня в Луганськ таємно прибув прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Про це повідомило джерело в одній зі спецслужб України, передає "ОстроВ".

Читайте такожРосійські "козаки" збирають підписи про висловлення недовіри ватажку "ЛНР" - ІС

Мета візиту невідома. Одна з можливих версій – ймовірна зміна керівництва "ЛНР".

Раніше координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук повідомив, що на окупованій території Луганської області ватажки "ЛНР" почали конфіденційне обговорення зміни "керівництва республіки". Це - перший крок до визнання Росією "республіки" з перспективою подальшого входження до складу РФ.