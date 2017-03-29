Це був теракт – польський консул про обстріл представництва у Луцьку

Консул Республіки Польща у Луцьку Кшиштоф Савіцкі заявив, що обстріл приміщення консульства був терористичним актом. Про це він сказав у коментарі виданню «Волинь24».

Савіцкі заявив, що невідомі хотіли вбити людей.

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«Це був правдивий теракт. Хотіли вбити людей» - сказав консул.

Савіцкі також повідомив, що у зв’язку з нападом на приміщення Генерального Консульства Республіки Польща, установа сьогодні, 29 березня, не працюватиме.

Нагадаємо, у Луцьку сьогодні вночі невідомі обстріляли будівлю Генконсульства Польщі. В результаті стрілянини пошкоджено дах будівлі. Стрілянина сталася близько 00:30. За словами консула, охоронці почули вибух.

ЗМІ повідомляли, що судячи з величини отвору в даху, могли стріляти з гранатомета або іншого серйозного озброєння.