У Луцьку обстріляли Генконсульство Польщі - ЗМІ (фото)

У Луцьку сьогодні вночі невідомі обстріляли будівлю Генконсульства Польщі. Про це повідомляє "Волинь 24"

Повідомляється, що в результаті стрілянини пошкоджено дах будівлі. Стрілянина сталася близько 00:30. За словами консула, охоронці почули вибух.

"Стріляли неприцільно або невміло. Може бути, з метою якогось попередження або провокації", - прокоментував представник правоохоронних органів.

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Видання пише, що судячи з величини отвору в даху, могли стріляти з гранатомета або іншого серйозного озброєння.

Пізніше територію консульства оточили патрульні. У приміщенні працювали представники СБУ та слідчо-оперативна група поліції.

Повідомляється, що на момент пострілу у приміщенні, куди поцілили зловмисники, нікого не було. Родина консула мешкає у іншому крилі будівлі.

Нагадаємо, у Львові 8 лютого невідомі розмалювали цегляну огорожу і будівлю Генерального консульства Республіки Польща написами і червоними плямами.

Як повідомила кореспонденту УНІАН речник Нацполіції області Світлана Добровольська, на стіні огорожі території консульства по вул. Івана Франка, було зроблено напис: «Наша земля – 1», а на стіні безпосередньо будівлі Генконсульства - дві плями червоної фарби.