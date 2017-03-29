НАЗК обіцяє не карати посадовців за несвоєчасне подання е-декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції обіцяє не карати тих, хто не встигне вчасно подати електронну декларацію через збої в роботі системи е-декларування.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні члени НАЗК схвалили за основу проект рішення, згідно з яким декларанти звільняються від адміністративної відповідальності, якщо вони до 1 квітня не зможуть подати свою е-декларацію через збої в роботі системи.

Члени НАЗК вирішили завтра на засіданні прийняти це рішення в цілому, аби ті декларанти, хто не встиг вчасно внести свою декларацію, не хвилювалися, що вони можуть бути піддані адміністративній відповідальності за невчасне подання декларації.

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Відповідне рішення запропонував член НАЗК Руслан Радецький.

Як повідомляв УНІАН, єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів. Водночас друга хвиля електронного декларування закінчується 31 березня, а за несвоєчасне подання декларацій та неправдиві дані передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Електронні декларації мають подати понад 700 тис. держслужбовців та посадовців органів місцевого самоврядування.