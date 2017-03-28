Багатостраждальний сайт НАЗК "лежить": чиновники жаліються, що не можуть подати декларації

За наближенням 31 березня, дати завершення другого етапу подання електронних декларацій, сайт Нацагенції із запобігання корупції перестав витримувати навантаження. Соцмережами ширяться повідомлення від чиновників, які не можуть заповнити декларації через технічні проблеми. Більшість із них говорять про те, що не можуть відкрити сайт, чи реєстр або зберегти зміни навіть посеред ночі, коли навантаження мало би бути меншим. На підтвердження своїх слів вони викладають знімки екранів.

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Заступник міністра юстиції-керівник апарату Кабміну Ганна Онищенко у своєму Facebook пише: "Це просто знущання над людьми! ... Я вже добу (!!!) у різний час намагаюся хоча б потрапити в реєстр. Поки що жодного разу не вийшло(((( Виставляю останні підтвердження, зроблені о 4:54 і 5:07".

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Богдан Санін також повідомив, що на гарячу лінію НАЗК йому також не вдалось додзвонитись.

"Шановні декларанти! Ми всі вже 5 добу намагаємося зайти на сайт #НАЗК що б здати декларацію. І вже 5 добу ми всі не можемо це зробити. На гарячу лінію #НАЗК додзвонитися неможливо, в ФБ представники #НАЗК не відповідають", - написав Санін.

Цю інформацію підтвердив і радник голови МВС Володимир Мартиненко: "Може сходим сьогодні до НАЗК? Спитати, як їм спиться, поки країна заповнює ё-декларації... Бо спати шось зовсім не хочеться... П.С. Система висить досі. Тепер 503".

Головний технолог Локомотивного депо Нижньодніпрвськ-вузол у Придніпровській залізниці Павло Рипюк проілюстрував повідомлення про помилку на сайті дотепною "фотожабою".

Відзначимо, що на час написання новини сайт НАЗК не відкривається і в редакції УНІАН – отримуємо 502 помилку.

Як повідомило УНІАН джерело в НАЗК, у держпідприємстві “Українські спеціальні системи”, яке є адміністратором реєстру е-декларацій, у понеділок обіцяли "найближчим часом" запустити коректну роботу реєстру.

Нагадаємо, що друга хвиля електронного декларування закінчується 31 березня, а за несвоєчасне подання декларацій передбачена адміністративна відповідальність.

Як відомо, другий етап електронного декларування в Україні стартував з 2017 року. Він охопить ще понад 700 тисяч нових декларантів, у тому числі частину освітян та лікарів. Е-декларації подаватимуть усі публічні службовці України.

У жовтні 2016, під час першої хвилі декларування веб-сайт НАЗК через велику кількість запитів також працював нестабільно.