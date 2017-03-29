Польща не збирається применшувати значення нападу на консульство у Луцьку - Дуда
Обстріл консульства Польщі в Луцьку вимагає рішучих дій.
В результаті обстрілу Генконсульства Польщі у Луцьку могли постраждати люди, тому інцидент вимагає рішучих дій.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Onet.pl.
"Атака на консульство Польщі в Україні - це не тільки державне питання, це також питання безпеки нашої дипломатичної установи та безпеки наших співвітчизників на тій території, на якій поляки жили протягом століть і частина польських родин там живе до нині", - заявив Дуда.
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Дуда під час телефонної розмови з Порошенком підкреслив, що значення нападу на польське консульство в Луцьку не можна применшувати.
"Обстріл з гранатомета і ушкодження, які були завдані будівлі, на щастя, жертв не було, це не те, що ми можемо просто пройти на порядку денному, випадок вимагає рішучого втручання, - підкреслив президент.