Бойовики відхилили пропозицію про участь Червоного хреста в процесі обміну заручниками

Контрольовані Росією бойовики, які були присутні разом з російською стороною на переговорах Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, знову відхилили пропозицію української сторони про участь Міжнародного комітету Червоного Хреста в процесі обміну заручниками.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України в ТКГ, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.

"У гуманітарній підгрупі триває робота з проблем звільнення незаконно утримуваних осіб. Представники ОРДЛО вкотре відхилили пропозицію української сторони і координатора гуманітарної підгрупи від ОБСЄ про участь у цьому процесі Міжнародного комітету Червоного Хреста і Комітету з прав людини ООН", - заявила прес-секретар Кучми.

"Повне і стійке припинення вогню, виведення російських озброєнь і військових формувань, контроль над кордоном з боку СММ ОБСЄ – лише після реалізації блоку питань з безпеки можливий перехід до вирішення політичних проблем", - додала вона.