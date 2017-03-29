У Мінську погодили повне припинення вогню на Донбасі з 1 квітня

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі вітає рішучість учасників Мінського процесу забезпечити з 1 квітня повне припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар представника України в ТКГ, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Вона повідомила, що українська сторона розцінює Мінські домовленості як безальтернативний фундамент для врегулювання ситуації на Донбасі.

"Напередодні великодніх свят Тристороння контактна група вітає рішучість всіх учасників Мінського процесу забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню, яке набуде чинності з 1 квітня 2017 року. Крім того, з 1 квітня, до поминальних днів, заплановано істотне прискорення процедури перетину лінії зіткнення на КПВВ, зокрема, планується продовжити роботу пунктів перетину в ранкові та вечірні години", - заявила прес-секретар Кучми.