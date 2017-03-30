Слідком РФ зібрався розслідувати вбивство Вороненкова: журналісти дізналися подробиці справи

Російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом вбивства екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова в Україні і незаконного обігу зброї, яку для злочину використовував кілер Павло Паршов. Про це повідомили джерела, знайомі з ходом слідства, передає "КоммерсантЪ".

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Кримінальну справу відкрили за ст. 105 і ст. 222 КК (умисне вбивство і незаконний обіг зброї) за дорученням голови СКР Олександра Бастрикіна. Підставою для розслідування злочину, скоєного минулого тижня в Києві, стала ст. 12 КК РФ. У ч. 3 цієї статті йдеться, що іноземні громадяни, які не проживають постійно в РФ і вчинили злочин поза її межами, підлягають кримінальній відповідальності, якщо скоєний ними злочин спрямований проти інтересів РФ або громадянина федерації.

Джерело, близьке до слідства, відзначило, що на момент своєї загибелі пан Вороненков, отримавши громадянство України, не був позбавлений громадянства РФ.

"Проти інтересів Росії" цю справу спрямували заяви влади України про те, що у скоєному щодо пана Вороненкова злочині є "російський слід".

За інформацією видання, в ГСУ СКР вже сформували слідчо-оперативну бригаду, куди увійшов слідчий Денис Жаренов, у провадженні якого перебуває кримінальна справа про організацію екс-депутатом Вороненковим шахрайства в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 159 КК). До речі, 29 березня Мосміськсуд визнав законним рішення Басманного райсуду про заочний арешт пана Вороненкова для його міжнародного розшуку.

"Справа в тому, що, незважаючи на запити з РФ, генпрокуратура України офіційно не повідомила російське наглядове відомство про вбивство екс-депутата", - дізналися журналісти.

За даними "Ъ", серед найближчих планів слідчої групи допити знайомих і родичів Дениса Вороненкова, які проживають у Росії. Тим часом Генпрокуратура РФ повинна підготувати і направити в Україну цілий ряд запитів, пов'язаних з цим розслідуванням.

Адвокат Андрій Грівцов, що представляє інтереси пана Вороненкова, повідомив, що вдова екс-депутата Марія Максакова вирішила відмовитися від припинення кримінального переслідування чоловіка за не реабілітуючими його обставинам. Таким чином, справа про рейдерське захоплення будівлі в центрі Москви, за якою проходив екс-депутат, буде розглянуто судом по суті.

Нагадаємо, 23 березня в центрі Києва в результаті стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков, який отримав українське громадянство, був убитий, його охоронець і кілер отримали поранення. Незабаром вбивця Вороненкова помер на операційному столі. Імовірний спільник вбивці екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова Ярослав Левенець вже оголошений в розшук.