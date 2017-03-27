Екс-депутат Держдуми розповів, хто віддав наказ убити Вороненкова

Екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов впевнений, що ім'я людини, яка віддала наказ убити Дениса Вороненкова, - Олег Феоктістов, генерал ФСБ.

Феоктістов здійснив злив інформації Олексію Навальному, відомому опозиціонеру, на основі якої той зробив фільм про Дімона, розповів колишній депутат Держдуми в інтерв'ю Апострофу.

"Важливим є те, що джерелом інформації був Феоктістов, і Медведєв зміг Путіну це довести. Тому Путін дав команду Сєчіну (главі "Роснефти" - УНІАН.) Феоктістова з цієї самої позиції звільнити. І Сєчін в лютому звільнив Феоктістова з посади", - заявив Пономарьов.

Тому Феоктістов залишився генералом ФСБ з оперативними можливостями, але без посади. І в цій ситуації, судячи з усього, він згадав, по-перше, про свого "улюбленого" ворога, Вороненкова, тому що саме в тому самому лютому вибухнув скандал з його свідченнями у справі Януковича.

"Це був такий великий скандал, який був у всіх перед очима. Відповідно, ця людина змінила статус з особистого ворога Феоктістова на ворога держави, віровідступника, якого потрібно було покарати за всіма мафіозними законами", - переконаний екс-російський депутат.

"І в цьому випадку я думаю, що сценарій був саме такий — як максимум повернутися до активної роботи, а як мінімум — отримати таку індульгенцію на віки вічні. Але для мене особисто одне маленьке питання залишається: Феоктістов подзвонив Путіну до вбивства або після?" - наголосив він.

Але, продовжив Пономарьов, все одно відповідальність за вбивство лежить на Путіні. Оскільки саме він створив цю систему, при якій таких людей роблять політично недоторканними.

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Колишній депутат Держдуми розповів, що Вороненков знав дуже багато про фінансові інтереси вищого генералітету спецслужб. Поки він був у силових структурах Росії, це була федеральна служба з контролю обігу наркотиків [ФСКН], і оскільки наркотрафік нерозривно пов'язаний з таким поняттям, як контрабанда, то, за ієрархією, питанням боротьби з контрабандою займалися в ФСКН. Саме Вороненков очолюював цей напрямок у боротьбі з контрабандою. Не конкретно наркотиків, а контрабандою як такою. Він прославився так званою справою "Трьох китів". На поверхні для громадськості відомі питання контрабанди меблів, але насправді там дуже велика справа з контрабандного перевезення через кордон Російської федерації продукції на мільярди доларів.

"Там реально питання мільярдів доларів і бенефіцеарами були вищі генерали ФСБ. В результаті цього звільнили 29 генералів ФСБ, весь економічний блок служби. Це було на початку 2000-х років. Відтоді він став особистим ворогом ФСБ", - наголосив Пономарьов.

Як повідомляв УНІАН, Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. В результаті перестрілки також було поранено охоронця Вороненкова і самого нападника, який пізніше помер від отриманих поранень.