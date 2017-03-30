Меркель закликала зберегти прихильність територіальної цілісності України
16:50, 30 березня 2017Політика
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Меркель підкреслила, що Європі не можна відступати від цих принципів.
Ангела Меркель / REUTERS
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не можна відступати від принципів щодо збереження територіальної цілісності країн Європи і, зокрема, України.
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Як повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко, про це вона заявила під час розширеного саміту Європейської народної партії на Мальті.
"Меркель наголосила, що не можна відступати від принципів щодо збереження територіальної цілісності в Європі, зокрема, в Україні", - повідомив він.
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