Меркель закликала зберегти прихильність територіальної цілісності України

16:50, 30 березня 2017
Політика
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Меркель підкреслила, що Європі не можна відступати від цих принципів.

Ангела Меркель / REUTERS

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не можна відступати від принципів щодо збереження територіальної цілісності країн Європи і, зокрема, України.

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Як повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко, про це вона заявила під час розширеного саміту Європейської народної партії на Мальті.

"Меркель наголосила, що не можна відступати від принципів щодо збереження територіальної цілісності в Європі, зокрема, в Україні", - повідомив він.

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Теги: #Україна#Меркель