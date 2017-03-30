Меркель закликала зберегти прихильність територіальної цілісності України

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не можна відступати від принципів щодо збереження територіальної цілісності країн Європи і, зокрема, України.

Читайте такожГлобальні катастрофи: Путін попередив США про наслідки конфлікту між Україною та Росією

Як повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко, про це вона заявила під час розширеного саміту Європейської народної партії на Мальті.

"Меркель наголосила, що не можна відступати від принципів щодо збереження територіальної цілісності в Європі, зокрема, в Україні", - повідомив він.