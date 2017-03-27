Меркель запросила Іванку Трамп на саміт "Жіночої двадцятки" W20

Іванка Трамп планує поїздку до Німеччини для участі в саміті з розширення економічних можливостей жінок. Про це з посиланням на високопоставленого чиновника з адміністрації Трампа пише АР.

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Іванку на саміт в ході недавнього візиту в Білий дім запросила канцлер Німеччини Ангела Меркель. На прохання німецьких чиновників Іванка допомогла організувати зустріч між американськими та німецькими бізнес-лідерами, щоб обговорити можливості професійну підготовку.

Саміт W20, який спрямований на жіночу аудиторію в рамках "двадцятки", відбудеться в Берліні в кінці квітня.

Іноземні лідери вже вдруге раз запрошують Іванку до координації економічних переговорів. Під час візиту прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо минулого місяця вона допомогла організувати зустріч, де обговорювали можливості економічного розвитку для жінок, яку ініціював офіс Трюдо.