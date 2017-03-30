Столтенберг: Режим припинення вогню на сході України існує лише на папері
Генсек НАТО переконаний, що міжнародні спостерігачі повинні перевіряти дотримання сторонами режиму тиші, а також здійснювати нагляд за процесом відведення важкого озброєння від лінії зіткнення.
Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що режим припинення вогню на сході України існує лише на папері.
Про це він сказав на прес-конференції за підсумками засідання Ради НАТО-Росія.
"Режим припинення вогню не дотримується, тому з цієї причини важливо робити все можливе, що ми можемо, щоби пересвідчитися, що режим припинення вогню знову дотримувався. Таким чином, ми маємо режим припинення вогню на папері, але він не працює в реальності", - заявив Столтенберг.
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Також він висловив думку, що треба робити, щоб режим припинення вогню дотримувався. "Найкращий спосіб це зробити полягає у тому, щоб забезпечити те, що міжнародні спостерігачі отримають повний доступ до території", - сказав він.
У цьому зв'язку, міжнародні спостерігачі повинні перевіряти дотримання сторонами режиму тиші, а також здійснювати нагляд за процесом відведення важкого озброєння від лінії зіткнення.
"Це не легко, і вже було багато розчарувань, і в той же час я не бачу будь-яких інших шляхів для мирного урегулювання конфлікту на сході України, аніж як повне виконання Мінських угод", - наголосив Столтенберг.