НАТО закликає Росію вплинути на бойовиків для виконання Мінських угод

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що усі союзники з Альянсу закликають Росію використати значний вплив на контрольованих нею бойовиків для виконання Мінських угод у повній мірі.

Про це він сказав на прес-конференції за підсумками засідання Ради НАТО-Росія.

Столтенберг зауважив, що Мінські угоди передбачають план урегулювання конфлікту на сході України. "Але більшість положень не були виконані. Ми закликаємо усіх підписантів повною мірою дотримуватися їхніх зобов'язань", - заявив він.

"Сьогодні союзники наполегливо закликали Росію використовувати її істотний вплив на її бойовиків, щоб виконувати свої зобов'язання повною мірою", - наголосив Столтенберг.

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Також генеральний секретар НАТО повідомив, що союзники висловили серйозну стурбованість через визнання Росією ідентифікаційних документів, виданих сепаратистами на окупованому Донбасі. Також вони висловили занепокоєння щодо запровадження російського рубля на окупованих територіях та стосовно захоплення українських підприємств.

"Усі союзники знову підтвердили їхню рішучу підтримку суверенітету та територіальній цілісності України. Союзники не визнають та не будуть визнавати незаконну анексію Росією Криму", - наголосив Столтенберг.