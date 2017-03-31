"Намахані законотворці": Геращенко різко розкритикувала пропозицію про заборону абортів

Нардеп Ірина Геращенко порадила законотворцям, які пропонують заборонити аборти поглянути на статистику, згідно з якою, «найбільше абортів роблять незаможні заміжні сільські жінки, які ще й часто страждають від домашнього насильства і пияцтва своіх чоловіків, від недоступності сучасних контрацептивів». Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook, різко критикуючи таку ініціативу.

«Ось про що варто знати і думати деяким "законотворцям", що фонтанують безумними законотворчими ініціативами», - написала вона.

За її словами, владі варто більше приділяти уваги просвітницькій роботі, а не заборонам, «бо законодавча заборона збільшить кількість підпільних абортів і призведе до значного росту смертності і захворюваності, каліцтва жінок, сирітства».

«Владі, державі варто серйозно займатися просвітницькими програмами щодо планування вагітності, контрацептиви мають бути доступними для жінки і чоловіка, і врешті решт всі мають відповідально ставитися і до свого здоров'я, і до здоров'я майбутніх дітей. Буде більше толку, аніж від заборон», - підкреслила нардеп.

Як повідомляв УНІАН раніше, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Дмитро Голубов зареєстрував у Верховній Раді України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмежень по проведенню операцій штучного переривання вагітності (абортів) (№6239).

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту. Депутат пропонує у Цивільному кодексі України встановити, що штучне переривання вагітності дозволяється лише у випадках та за наявністю обставин, встановлених законодавством, у терміни, що не перевищують 22 тижні.