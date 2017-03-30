Раді пропонують заборонити в Україні аборти за бажанням жінки

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Дмитро Голубов зареєстрував у Верховній Раді України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмежень по проведенню операцій штучного переривання вагітності (абортів) (№6239). Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Депутат пропонує у Цивільному кодексі України встановити, що штучне переривання вагітності дозволяється лише у випадках та за наявністю обставин, встановлених законодавством, у терміни, що не перевищують 22 тижні.

У чинній нормі відповідної статті йдеться, що штучне переривання вагітності, якщо вона не перевищує 12 тижнів, може здійснюватися за бажанням жінки. У випадках, встановлених законодавством, штучне переривання вагітності може бути проведене у разі вагітності від 12 до 22 тижнів. Перелік обставин, що дозволяють переривання вагітності після 12 тижнів вагітності, встановлюється законодавством.

Крім того, законопроектом у законі "Основи законодавства України про охорону здоров’я" встановлюється, що операція штучного переривання вагітності (аборт) може бути проведена у закладах охорони здоров’я лише у випадках та за наявністю наступних обставин: якщо вагітність несе пряму загрозу життю вагітної жінки; наявності медичних показань щодо патології плоду, несумісної з життям дитини після народження; зачаття дитини в результаті зґвалтування.

Вказані обставини обов’язково засвідчуються комісією відповідних експертів.

Жінці, якій дозволена операція штучного переривання вагітності (аборт), в обов’язковому порядку безкоштовно надається повнота усієї інформації про наслідки такої операції та стадію ембріоногенезу.

Водночас, згідно з чинною нормою, операція штучного переривання вагітності (аборт) може бути проведена за бажанням жінки у закладах охорони здоров’я при вагітності строком не більше 12 тижнів. У випадках, встановлених законодавством, штучне переривання вагітності може бути проведене при вагітності від 12 до 22 тижнів. Перелік обставин, що дозволяють переривання вагітності після 12 тижнів вагітності, встановлюється законодавством.

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Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, законодавством небагатьох країн світу аборти заборонені (4 з 193 країн). У 119 країнах переривання вагітності допускається тільки у разі загрози життю або здоров’ю матері. Водночас, 70 країн, до яких відноситься і Україна, "дають право жінці самостійно зробити вибір і вирішити, чи готова вона подарувати життя новій людині".

"Але давши право жінці вирішувати самостійно питання про проведення аборту, більшість країн не враховувало право чоловіка на батьківство (одне з репродуктивних прав людини)", - йдеться у тексті.

Крім того, як зазначається у пояснювальній записці, "міжнародні неурядові організації стоять на позиції, що вільне проведення абортів є порушенням права дитини на життя". "Така позиція підтверджується точкою зору сучасної ембріології", - зазначається у документі.

Серед іншого, автор зазначає, що "необхідно згадати про те, що точка зору Церкви щодо абортів незмінна - це гріх дітовбивства".