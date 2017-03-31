Німецьке видавництво випустило підручник для мігрантів, де на мапі Крим - "російський" (фото)

У Німеччині організація, що діє за підтримки уряду, надрукувала підручник з вивчення німецької мови, в якому міститься зображення Криму як частини Росії. Про це повідомили читачі, що мешкають у Німеччині, передає "Європейська правда".

Підручник було розроблено виробником тестів з вивчення мов TELC (The European Language Certificates), що, як сказано на його сайті, у своїй роботу керується цілями багатомовності, встановленими Радою Європи і Єврокомісією.

Помилкове зображення анексованого Криму з'явилося у "робочій книзі", що призначений для навчання іноземців, які іммігрували до Німеччини й мають інтегруватися у суспільство (рівень володіння мовою B1.1, трохи вищий за початковий).

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На політичній карті Європи, наведеній у підручнику, Крим зафарбований у кольори Росії. Примітно, що територіальну цілісність Кіпру автори підручнику не заперечують.

У Німеччині TELC діє від імені федерального міністерства внутрішніх справ у співпраці з Гете-інститутом та розробляє тести з німецької мови для іммігрантів. Подібні тести TELC виробляє і для Австрії за підтримки МВС Австрії.

Складання такого тесту є одним з етапів проходження інтеграційних курсів для іноземців, що дозволяє претендувати на посвідку на проживання у Німеччині.

"Європейська правда" звернулася за коментарем до TELC, а також повідомила про цей інцидент МЗС України, де пообіцяли з'ясувати деталі та звернутися до видавця з вимогою виправити помилку.

У МЗС також нагадали, що наприкінці 2015 року запустили спецпроект, в рамках якого збирають повідомлення про помилки щодо Криму в іноземних публікаціях та домагаються їх виправлення.