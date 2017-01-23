У Харкові продаються навчальні карти для дітей з Україною без Криму - ЗМІ (фото)

Виявлена на прилавку харківського магазину розвиваюча гра для дітей "Країни+Прапори+Столиці" з Кримом у складі Росії, згідно з етикеткою, надрукована в Києві під торговою маркою "Вундеркінд з пелюшок". Про це пише місцеве видання 057.ua.

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"Гра повинна розвивати у малюків від шести місяців зорову пам'ять, знання географії і країн. Швейцарія, Великобританія, США та інші - всього 40 країн вказані разом з прапорами, столицями та географічним розташуванням. 40 держав надруковані на картках абсолютно правильно разом зі своїми прапорами і столицями, а от з Україною і Росією виникли проблеми", - сказано в статті.

При цьому Україна, надрукована на одній з карт, "позбулася" окупованого півострова Крим. У свою чергу Російська Федерація вказана власницею півострова.

У самій друкарні запевняють, що це помилка і виною всьому неуважність дизайнера карт, яка і запустила серію.

"Це помилка дизайнера, яка їх складала. У версії гри українською мовою таких помилок немає - там все вказано правильно. Помилка є лише в "російськомовній" версії. Ми вже передруковуємо матеріал і готові надіслати поштою правильні карти", - відповіли журналістам на підприємстві.

Відзначається також, що на сайті підприємства вказаний тільки український варіант карти, який цілком правильний, а ось російську версію подивитися не можна.