Клімкін подякував НАТО за підтримку у протистоянні російській агресії
20:55, 31 березня 2017Політика
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Клімкін висловив особливу вдячність союзникам із НАТО.
Павло Клімкін подякував НАТО / Фото УНІАН
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував НАТО за практичну підтримку у протистоянні російській агресії.
Про це він написав у Twitter.
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"Особлива вдячність союзникам за підтримання вельми важливого питання України, за практичну підтримку у протистоянні російській агресії на Донбасі і в Криму", - заявив Клімкін.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі відбулося засідання Комісії Україна-НАТО, що пройшло в рамках засідання глав МЗС держав-членів Альянсу.
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