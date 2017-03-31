Клімкін подякував НАТО за підтримку у протистоянні російській агресії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував НАТО за практичну підтримку у протистоянні російській агресії.

Про це він написав у Twitter.

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"Особлива вдячність союзникам за підтримання вельми важливого питання України, за практичну підтримку у протистоянні російській агресії на Донбасі і в Криму", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі відбулося засідання Комісії Україна-НАТО, що пройшло в рамках засідання глав МЗС держав-членів Альянсу.