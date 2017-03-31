Держсекретар США прибув на зустріч НАТО в Брюсселі: союзники обговорять тиск на Росію

Держсекретар США Рекс Тіллерсон прибув до Брюсселя, де 31 березня відбувається зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО.

Як передає «Радіо Свобода», ця зустріч була перенесена на більш ранній термін, щоб Тіллерсон зміг взяти в ній участь.

У Держдепартаменті повідомили, що Тіллерсон наполягатиме на збільшенні членами альянсу витрат на оборону і обговорить з союзниками тиск на Росію – з метою дотримання Москвою умов Мінських угод про припинення конфлікту на сході України.

Зустріч міністрів є підготовчою до призначеного на 25 травня саміту НАТО, який планує відвідати президент США Дональд Трамп. Раніше багатьох союзників США по НАТО стурбували передвиборчі заяви глави Білого дому, який називав альянс «застарілим» і висловлював бажання мати тісніші відносини з Росією.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 30 березня відкинув побоювання, що Трамп не настільки відданий питанням трансатлантичної безпеки, як його попередники.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня агентство Reuters з посиланням на американських чиновників проінформувало, що Держсекретар США Рекс Тіллерсон планує пропустити першу зустріч з міністрами закордонних справ НАТО, щоб залишитися вдома для візиту президента Китаю та поїздки в Росію пізніше в квітні.

Зазначимо, міністр закордонних справ Павло Клімкін 31 березня відвідає Брюссель для участі у засіданні Комісії Україна-НАТО, яка відбуватиметься в рамках засідання глав МЗС держав-членів Альянсу.