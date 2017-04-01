Без нерухомості та рахунків за кордоном: Яценюк подав е-декларацію за 2016 рік

Колишній прем'єр-міністр України напередодні подав свою декларацію про доходи за минулий рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народний фронт», загальна сума доходу Арсенія Яценюка за 2016 склала 2 млн 224 тис. гривень (в 2015 році доходи склали 1 млн 966 тис. грн). В цю суму входить заробітна плата за час перебування на посаді (117,6 тис. гривень), відсотки за банківськими депозитами 1,5 млн грн (5201 грн в в Ощадбанку, 37 252 грн в Райффайзен Банк Аваль, 1463832 грн у Фортуна-Банку), а також дохід від надання майна в оренду - 600 тис. гривень.

Згідно із декларацією екс-прем'єра, на його банківських рахунках знаходиться 543,3 тис. доларів і 4 млн 169 тис. грн. Готівкою Яценюк тримає 475 тис. доларів і 300 тис. грн.

Сукупний дохід дружини Арсенія Яценюка Терезії за 2016 склав 1 млн 397 тис. грн. У цю суму входить дохід від підприємницької діяльності (трохи більше 1 млн грн) та відсотки за банківськими депозитами (320,5 тис. грн у Міжнародному інвестиційному банку).

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У декларації зазначено військові облігації на суму 100 тис. грн, які Арсеній Яценюк придбав у 2014 році.

Арсеній Яценюк та члени його сім'ї не мають нерухомості за кордоном, офшорних компаній і рахунків в іноземних банках.

Як і раніше, він є власником земельної ділянки в Україні площею 30 соток, житлового будинку та гаража загальною площею 343,5 кв.м, трьох квартир загальною площею 342 кв. м (дві в Києві та частка в квартирі в Чернівцях), садового будинку площею 114,5 кв. м, машиномісця у Києві на 13,4 кв. м.

У власності Арсенія Яценюка продовжує перебувати автомобіль Mercedes S 2010 року випуску.

Арсеній Яценюк також зазначив, що на правах оренди користується автомобілем Toyota Sequoia 2010 року випуску, чого не було в попередній декларації.

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Яценюк також задекларував рушницю BLAZER, яка належить йому з 2011 року, колекцію з 10 картин, зібрану ним починаючи з 1995 року.

У списку цінностей також колекція українських та іноземних монет з банківських та банківських металів, зібрана ним, починаючи з 1996 року.

Екс-прем'єр носить годинник Breguet, а його дружина — Winston.

Крім того, Яценюк задекларував право на наступні торговельні марки чи комерційні найменування: "Союз демократичних сил", СДС, "Фронт змін", ФЗ, ФП, АРСЕНІЙ, Арсеній Яценюк, Блок Арсенія Яценюка, НОВИЙ КУРС, Зміни майбутнє, Зміни своє майбутнє.