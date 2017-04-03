"Чесно - ні": Москаль озвучив прогноз щодо повернення Криму та Донбасу (відео)

Глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль вважає, що Україна не поверне окуповані Донбас та Крим. Про це він заявив, відповідаючи на питання під час інтерв'ю телеканалу "112 Україна".

Екс-глава Луганської ОВЦА наголосив, що Україна не може здати Донбас, оскільки тоді Росія захоче захопити нові українські території.

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Також Москаль відповів на пряме запитання, чи поверне Україна Донбас: "Ні". Щодо повернення Києвом Криму він сказав: "Чесно - ні".

Раніше Москаль заявляв, що президент Російської Федерації Володимир Путін попереджував втікача Віктора Януковича, що відбере Крим та схід України.