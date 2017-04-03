"Чесно - ні": Москаль озвучив прогноз щодо повернення Криму та Донбасу (відео)

13:55, 03 квітня 2017
Політика
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Москаль вважає, що Україна не поверне окуповані Крим та Донбас.

Москаль думає, що Україна вже не поверне Крим / REUTERS

Глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль вважає, що Україна не поверне окуповані Донбас та Крим. Про це він заявив, відповідаючи на питання під час інтерв'ю телеканалу "112 Україна".

Екс-глава Луганської ОВЦА наголосив, що Україна не може здати Донбас, оскільки тоді Росія захоче захопити нові українські території.

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Також Москаль відповів на пряме запитання, чи поверне Україна Донбас: "Ні". Щодо повернення Києвом Криму він сказав: "Чесно - ні".

Раніше Москаль заявляв, що президент Російської Федерації Володимир Путін попереджував втікача Віктора Януковича, що відбере Крим та схід України. 

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Теги: #Крим#Донбас#Москаль