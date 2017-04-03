Путін попереджав Януковича, що відбере Крим та Донбас - Москаль

Президент Російської Федерації Володимир Путін попереджував втікача Віктора Януковича, що відбере Крим та схід України. Про це в інтерв'ю телеканалу "112 Україна" заявив глава Закарпатської ОДА Генадій Москаль.

"Коли мали їхати підписувати угоду, Путін сказав: "Ніколи кордони Росії не будуть разом з кордонами ЄС і НАТО". Тобі (Віктору Януковичу - УНІАН.) треба гроші – от 3 мільярди. Це ті, що він дав, але викинув на ірландську біржу... Він сказав: "На, бери 3 мільярди, йди собі керуй, але, тільки ти спробуєш щось підписати, я забираю Крим, Донецьку, Луганську, Харківську, Миколаївську, Одеську і Запорізьку області", - розповів Москаль, посилаючись на слова джерела, близького до колишнього оточення Януковича.

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Також глава Закарпатської ОДА згадав, що Путін не любив Януковича, а останній постійно думав, як зблизитися з главою РФ.

"Це було йому (Януковичу - УНІАН.) сказано, і він прийшов весь білий, зібрав людей. Було там чотири людини. От одна з чотирьох мені про це сказала, що він настільки був переляканий, що вже не хотів ні в Європу йти, ні в НАТО, ні в асоціацію", - наголосив Москаль.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.