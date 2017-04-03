В АП розповіли, хто стане представником Порошенка в Раді

Заступник голови депутатської фракції "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко буде представником президента України Петра Порошенка в парламенті.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики АП Володимир Горковенко.

"Ірина Луценко попрацює Артуром Герасимовим. Вона стала представником президента в парламенті. Кандидатуру запропонував Петро Порошенко", - йдеться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня стало відомо, що Ігор Гринів хоче піти з посади керівника парламентської фракції "Блоку Петра Порошенко".

Сьогодні, 3 квітня, новим головою фракції обрано народного депутата, представника президента у парламенті Артура Герасимова.