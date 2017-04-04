СБУ може допомогти Росії з розслідуванням теракту в Петербурзі - Тандіт

Служба безпеки України може допомогти Росії з розслідуванням теракту в Санкт-Петербурзі, якщо це буде необхідно. Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає 112.ua.

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"Усі держави, які мають досвід боротьби з тероризмом, відгукнуться на будь-які заяви. Якщо потрібно буде, ми теж можемо допомогти, як і інші держави, які вже зробили заяви", - сказав він.

За словами радника голови СБУ, у служби є версії теракту, але говорити про них зарано.

"Є версії, ми їх поки не коментуємо", - зазначив Тандіт.

Як повідомляв УНІАН, в Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 грамів у тротиловому еквіваленті. В результаті вибуху загинули 11 і поранена 51 людина.