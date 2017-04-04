Українців немає серед постраждалих під час вибуху в метро Петербурга - МЗС

09:08, 04 квітня 2017
Суспільство
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В Україні поліція трьох міст, де є метро, переходить на посилений варіант несення служби.

Ілюстрація / REUTERS

Серед постраждалих через вибух у метро в Санкт-Петербурзі громадян України немає. Про це повідомила консульська служба Міністерства закордонних справ України в Twitter.

"Консул відвідав медзаклади, в яких знаходяться постраждалі під час вибуху в С. П. Українців там немає", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що в Україні поліція трьох міст, де є метро, переходить на посилений варіант несення служби.

Нагадаємо, 3 квітня в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро "Сінна площа" та "Технологічний інститут" прогримів вибух. Ще один вибуховий пристрій було виявлено і знешкоджено на станції "Площа Повстання".

За останніми даними, в результаті теракту в метро Санкт-Петербурга загинули 11 чоловік, 45 постраждалих перебувають у лікарнях.

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Теги: #метро#вибух#теракт#петербург