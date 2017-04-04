За останні три роки РФ здійснила більше семи тисяч кібератак на Україну - Полторак

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що оборонні відомства України та Канади співпрацюватимуть у сфері кіберзахисту.

Як йдеться у повідомленні на сайті Міноборони, на цьому в Оттаві наголосив Полторак під час брифінгу для представників ЗМІ.

"Міністерство оборони України співпрацюватиме з Канадою з багатьох питань, у тому числі, пов’язаних з кіберзахистом. Це дуже актуально з огляду на те, що за останні три роки Російська Федерація здійснила більше семи тисяч кібератак на Україну. Вважаю цей напрям співпраці також надзвичайно важливим для спільного обговорення та протидії загрозам", - зазначив Полторак.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 3 квітня, в Оттаві міністри оборони України та Канади підписали оборонну угоду. Одним із головних пріоритетних напрямів угоди є оборонні розробки і виробництво.

«Підписання домовленості - важливе для військової співпраці та сприятиме налагодженню практичних контактів з представниками оборонної промисловості Канади», - заявив Полторак після підписання угоди.

«Це дозволить покращити забезпечення Збройних сил України сучасною військовою технікою та озброєнням. Українська сторона високо цінує допомогу, яку Канада спільно із союзниками надає ЗСУ», - додав він.