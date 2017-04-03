Україна та Канада підписали оборонну угоду

Міністри оборони України Степан Полторак та Канади Харджит Сінгх Сейджан підписали оборонну угоду. Церемонія підписання документа транслювалася на сторінці Збройних сил Канади у соціальній мережі Facebook.

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Перед підписанням Полторак наголосив, що його візит до Канади є історичним, тому що за 25 років дипломатичних відносин візит міністра оборони України до цієї країни відбувається вперше.

«Історичним він є і тому, що сьогодні ми підписуємо надзвичайно важливий документ для України: договір про співпрацю між оборонними відомствами Канади і України», - зазначив міністр.

Також він подякував усім канадським урядам, які допомагали Україні з початку агресії Російської Федерації.

«У нас на сьогодні склався надзвичайно конструктивний діалог і співпраця зі Збройними силами Канади. Дуже ефективно працює місія з підготовки військових в Україні. Ми задоволені її роботою і якістю підготовки наших військових», - заявив Полторак.

За його словами, надзвичайно важливою є нарадча допомога Канади щодо реформування Збройних сил і Міністерства оборони України.

«Але я думаю, що це тільки початок нашої великої дружби і розширення наших можливостей. Підписання того документу, який ми плануємо буквально зараз підписати надасть нам можливість розширити нашу співпрацю, зробити цю співпрацю більш конструктивною і корисною як для України, так і Канади. Дуже сподіваюся на подальше розширення і покращення нашого співробітництва, - додав глава оборонного відомства України.

Своєю чергою Сейджан сказав, що пишається тим, що його підпис стоятиме під угодою про співпрацю між оборонними відомствами обох країн.

«Угода дозволить нам тісніше співпрацювати у питаннях спільної безпеки та щодо занепокоєнь у секторі оборони, а також краще підтримувати один одного», - заявив міністр оборони Канади.

Окрім того він нагадав про продовження терміну для тренування представників Збройних Сил України в рамках операції операції «Об’єднувач» (Operation Unifier) до 2019 року.

При цьому він сказав, що підписання оборонної угоди демонструє, як рішуче Канада налаштована підтримувати євроатлантичну безпеку і також доводить непохитну підтримку України.