Прокуратура передала до суду справу за підозрою у хабарництві мера Вишгорода Момота

Прокуратура Київської області завершила досудове розслідування за підозрою у хабарництві міського голови Вишгорода Олексія Момота.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив у Facebook.

"Прокуратурою Київської області закінчено досудове розслідування за підозрою у хабарництві Вишгородського міського голови Момота О.В. та його спільників", - йдеться у повідомленні генпрокурора.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що Вишгородський міський голова Момот спільно з Грищенком і Маджановим, за попередньою змовою між собою, вимагали неправомірну вигоду в сумі 300 тис. євро та одержали 200 тис. євро від представника будівельної компанії Семенчука за неперешкоджання продовженню оренди земельної ділянки і будівництву багатоквартирних житлових будинків", - заявив Луценко.

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Також він додав, що сьогодні кримінальне провадження скеровано прокуратурою Київської області до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня 2016 року СБУ заявила про затримання мера Вишгорода Момота, який нібито вимагав хабар у 1 млн євро, та п’ятьох посередників.

За даними правоохоронців, Момот вимагав хабара від представника будівельної компанії за нерозірвання договору на оренду ділянки та нестворення перешкод під час забудови мікрорайону.

17 квітня 2016 року Печерський райсуд Києва обрав Момоту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави у 5 млн грн. 18 квітня за Момота було внесено заставу, і він вийшов із СІЗО.

Пізніше Печерський райсуд задовольнив клопотання прокуратури Київської області про відсторонення Момота від посади мера Вишгорода, але Апеляційний суд Києва скасував запобіжний захід та відновив його на посаді мера Вишгорода.

Момот відкидає звинувачення у хабарництві.