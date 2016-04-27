Момота відсторонили від посади мера Вишгорода

Про це йдеться у рішенні слідчої судді Світлани Шапутько, передає Українська правда.

Таким чином, Момота відсторонили від виконання обов'язків до 15 червня.

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Крім того, суд постановив вилучити у Момота посвідчення.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня СБУ заявила про затримання мера Вишгорода, який нібито вимагав хабар у 1 млн євро, і п’ятьох посередників.

За даними правоохоронців, мер вимагав хабар від представника будівельной компанії за нерозірвання договору на оренду ділянки та нестворення перепон під час забудови мікрорайону.

17 квітня Печерський райсуд Києва обрав Момоту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави у 5 млн грн.

18 квітня за Момота було внесено заставу.

За інформацією голови Вишгородської райдержадміністрації Олександра Горгана, 2,585 млн грн внесла дружина лідера депутатської групи "Воля народу" у Верховній Раді Ярослава Москаленка. Ще 1,4 млн грн вніс народний депутат Юрій Деревянко - один з лідерів партії "Воля", від якої балотувався Момот. 1 млн грн вніс керівник тресту "ПівденАтомЕнергоБуд" Сергій Костирко. Ще 15 тис. грн, за даними Горгана, внесли "небайдужі жителі Вишгорода через рахунок Марини Момот - дружини мера".

19 квітня Момота випустили із СІЗО після внесення застави.