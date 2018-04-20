Віктор Янукович: Україна вибирає рух у бік Європи

Прем`єр-міністр України написав статтю у "The Washington Post" Впродовж усієї європейської історії моя країна, Україна, була жертвою вражаючого нерозуміння у західних столицях. До середини минулого століття її називали "Окраїна", тобто буквально: прикордонна територія між європейською цивілізацією і далекою і незбагненною Росією. Очевидно, у Європі багато людей, які як і раніше сприймають нас так само, але насправді Україна змінилася, причому змінилася настільки, що це дивує навіть нас, тих, хто зіграв певну роль, щоб ці зміни настали.

2 серпня президент України Віктор Ющенко і я разом з іншими політичними лідерами підписали Універсал національної єдності, який, на нашу думку, служитиме фундаментом сучасної України. Цей документ увійде в основу програми уряду і стане керуванням до реформ, які ми маємо намір здійснити.

Ось деякі ключові моменти.

Економічні реформи. Наші громадяни опинилися у хвості потягу в результаті "шокової терапії" і стрімкого зростання добробуту в Східній Європі після 1989 року. Ми бачили, який ефект мали зниження податків, захист приватної власності і лібералізація торгівлі на наших європейських сусідів. Наш уряд збирається орієнтуватися на бізнес і послідовно будувати економіку, яка буде конкурентоздатною на світових ринках. Першим кроком на цьому шляху стане ухвалення законодавства, необхідного для вступу до Всесвітньої торгової організації.

Політичний плюралізм. Влада у нашому уряді розподілена справедливо і відображає результати парламентських виборів, що відбулися в березні. Представники партії Ющенка – "Наша Україна" – займають президентську посаду, посади міністрів закордонних справ, оборони, внутрішніх справ і очолюють Раду національної безпеки. До моєї партії, Партії регіонів, відійшли пост прем`єр-міністра і більшість міністерств (з сильним переважанням економіки). Лідер Соціалістичної партії Олександр Мороз є спікером парламенту і членом правлячої коаліції. Мій політичний опонент Юлія Тимошенко очолює в парламенті найбільший опозиційний блок і вже виставила свою кандидатуру на президентських виборах 2009 року. Парламент часом буває галасливішим, ніж американський конгрес, але при цьому він не менш представницький.

Конструктивні відносини з Росією і, за можливістю, розширення співпраці з нею. Ми вважаємо, що основним принципом як теорії вільної торгівлі, так і дипломатії є повага до політичного устрою і суверенітету інших держав. Ми впевнені, що ці принципи ляжуть в основу наших відносин з Росією за багатьма напрямками двосторонньої співпраці, включаючи наші дискусії про енергетичну безпеку і міждержавні інвестиції.

Ми з президентом Ющенком погоджуємося і у тому, що Україна зробила вибір на користь Європи і прагнутиме тісніших відносин зі всіма європейськими і євроатлантичними інституціями. Разом з Європейським союзом ми працюємо над планом реформ під егідою програми Європейського добросусідства, і ця робота, як ми сподіваємося, приведе до початку переговорів щодо угоди між ЄС і Україною про вільну торгівлю. Разом зі Сполученими Штатами ми розробляємо програму антикорупційних заходів і план реформи судової системи в рамках гранту, наданого Millennium Challenge Corp. Також ми маємо намір продовжувати активну співпрацю з НАТО.

Оскільки наші відносини з НАТО були джерелом певних непорозумінь, дозвольте мені внести ясність. Президент і я забезпечили ухвалення закону, який дозволяє українським військам брати участь у навчаннях НАТО в Україні і в інших регіонах. Ми маємо намір продовжувати реформи у військовій сфері. Коли ми одержимо запрошення (у НАТО. – Прим. ред.), ми проведемо референдум, під час якого український народ зможе зробити вибір. Що б не сталося, не повинно бути ніяких сумнівів у тому, що наша країна віддає перевагу європейському напрямку.

Нарешті, Україна є і залишиться країною великої етнічної різноманітності. У нас найбільша єврейська діаспора в Європі. У мене багато близьких друзів-мусульман, і у нас є безліч християнських деномінацій, включаючи три православні.

Як Канада і Швейцарія, ми говоримо двома мовами, українською і російською. Я родом зі Східної України, де рідною мовою більшості жителів є російська. Це теж було причиною непорозумінь. Деякі вирішили, що культурний вплив Росії і лінгвістичні уподобання таких людей, як я, є доказом того, що Партія регіонів займає проросійську позицію. Це не так. Присутність іспаномовних американців у Республіканській і Демократичній партіях ще не робить ці партії проіспанськими чи орієнтованими на будь-яку іншу країну. Так само американцям не варто на цій підставі думати, що моя партія, або будь-яка інша партія в українській політиці, не в повній мірі віддана культурній єдності і політичній незалежності суверенної української держави.

Запевняю вас, Європа і Америка не повинні більше вважати Україну далекими задвірками. Після того, як ми здійснимо повною мірою наші реформи і побудуємо нашу економіку, Україна опиниться в самому центрі євроатлантичної цивілізації.

Автор – прем`єр-міністр України Віктор Янукович